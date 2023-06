Neymar, contratto-choc con Bruna Biancardi: "Corna? Sì, ma a tre condizioni"

20 giugno 2023 a

Neymar attende un figlio dalla bellissima influencer Bruna Biancardi, con la quale ha avuto una storia piuttosto tormentata. I due si erano lasciati l’anno scorso, poi però sono tornati insieme e lei è rimasta incinta: per il calciatore brasiliano sarà il secondo figlio, dopo quello avuto undici anni fa da una precedente relazione. Neymar e la Biancardi stanno facendo discutere per un particolare “contratto” che avrebbero siglato.

A darne notizia sono i sudamericani di Em Off e gli spagnoli di Marca: la coppia avrebbe firmato un accordo a dir poco controverso in cui viene sancito che Neymar ha il permesso di tradire la fidanzata, a patto che rispetti delle specifiche condizioni. Come è noto, il brasiliano del Psg è un amante della bella vita, del lusso e delle donne: non a caso è finito spesso e volentieri in pasto alla cronaca rosa per i suoi numerosi flirt. A quanto pare la fidanzata Bruna sarebbe disposta a tollerare le sue scappatelle con altre donne, a patto che rispetti tre condizioni.

Stando alle indiscrezioni dei media, Neymar sarebbe libero di provarci e persino di fare sesso con altre donne (che non siano prostitute) seguendo queste regole: deve farlo con discrezione, deve usare un preservativo e non può baciare sulla bocca. Rispettando questi termini la fidanzata Bruna non avrebbe problemi ad accettare l’infedeltà di Neymar.