Domenica In, Enzo Miccio si spazientisce: "Mi fate lavorare?"

Pioggia di critiche su Domenica In. Ai telespettatori di Rai 1 non è andato giù il siparietto tra Mara Venier e Teo Mammucari. Un esempio? Durante una chiamata in diretta, al telefono c’era un telespettatore di nome Domenico. Dopo aver sentito la voce, la Venier ha chiesto, con tono scherzoso ma incerto: "Ma sei un uomo o una donna?", poi subito si è corretta dicendo "in studio non si sente". Ma Teo non ha perso occasione per rilanciare la battuta sottolineando il paragone tra la voce di Domenico e quella di una donna. Una scena che ha scatenato le reazioni dei telespettatori.

Ma non è tutto, perché sul finale ecco che a perdere le staffe è stato Enzo Miccio. Il motivo? Ancora una volta Mammucari. L’ex volto di Real Time stava parlando con Mara Venier degli abiti di Kate Middleton, quando la conduttrice è stata improvvisamente distratta da Teo Mammucari. Da dietro le telecamere, infatti, lui ha alzato un cartellone con la scritta: “Devi partire per Milano, daieee!”. Un messaggio rivolto proprio a lei, che di lì a poco avrebbe dovuto correre alla stazione Tiburtina per prendere un Frecciarossa diretto a Milano.