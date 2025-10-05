Libero logo
Flotilla
BeatriceVenezi
Garlasco

Sondaggio Dire-Tecnè, FdI cresce dello 0,8 per cento in un anno. Crollo per il Pd

di Caterina Spinellidomenica 5 ottobre 2025
Sondaggio Dire-Tecnè, FdI cresce dello 0,8 per cento in un anno. Crollo per il Pd

(Ansa)

1' di lettura

Buone notizie per Fratelli d'Italia, mentre non si può dire lo stesso del Pd. La riprova? Il sondaggio Dire-Tecnè. La rilevazione, realizzata con interviste effettuate tra il 2 e il 3 ottobre, mostra un aumento in un anno di consenso per il partito di Giorgia Meloni. Quest'ultimo è cresciuto dello 0,8 per cento (30,2%). Segno positivo anche per il Movimento Cinque Stelle che cresce dello 2,3% (12,8%) e per la Lega con un + 0,5% (8,5%). Perdono invece terreno il Partito democratico (-2,3%) e Avs (-0,3%), mentre Forza Italia è rimasto stabile.

Non solo, perché secondo gli esperti è aumentata nell’ultimo anno anche la fiducia degli italiani nei confronti del governo. Risultato? Rispetto a 12 mesi fa, i cittadini che esprimono gradimento nei confronti dell’esecutivo sono il 42,5%, il +2,7% rispetto al 39,8% dell’ottobre 2024. Calano dunque gli elettori che non hanno fiducia nell'esecutivo, passati in un anno dal 53 al 49,5% (-3,5%), mentre chi ‘non sa è all’8% (+0,8% rispetto al 7,2% di 12 mesi fa).

Piazzapulita, il sondaggio Mannheimer: premier di sinistra? Meglio Conte della Schlein

Piovono sondaggi amari sulla testa di Elly Schlein. L'ultimo è quello di Eumetra illustrato da Renato Mannhei...

E ancora, è salito nell’ultimo anno il gradimento di Giorgia Meloni tra i leader politici, così come quello di Antonio Tajani e Matteo Salvini e, nel centrosinistra, di Giuseppe Conte. La presidente del Consiglio in dodici mesi è passata dal 43,6% dell’ottobre 2024 al 45,6% di oggi (+2,2%). Segue Tajani al 39% (+2,0), mentre Conte raggiunge il 31,6% (+2,0). In calo la segretaria del Pd, Elly Schlein che scende al 29,1% (-2,0). In crescita anche Salvini, che raggiunge il 27% (+1,0%).

Che imbarazzo Maurizio Landini smontato dopo lo sciopero: ecco il sondaggio

Fango rosso su La7 In Altre Parole, Montanari senza vergogna: "San Francesco? Meloni complice di genocidio"

Numeri impressionanti Giorgia Meloni, record di consensi per premier e governo: ecco le cifre

tag
giorgia meloni
pd
sondaggio

Che imbarazzo Maurizio Landini smontato dopo lo sciopero: ecco il sondaggio

Fango rosso su La7 In Altre Parole, Montanari senza vergogna: "San Francesco? Meloni complice di genocidio"

Numeri impressionanti Giorgia Meloni, record di consensi per premier e governo: ecco le cifre

ti potrebbero interessare

2697x1798

Maurizio Landini smontato dopo lo sciopero: ecco il sondaggio

Redazione
981x490

In Altre Parole, Montanari senza vergogna: "San Francesco? Meloni complice di genocidio"

Andrea Carrabino
3072x2302

Giorgia Meloni, record di consensi per premier e governo: ecco le cifre

Andrea Carrabino
720x576

Meloni: "Piano di pace Usa squarcia le tenebre"