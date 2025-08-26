Ancelotti sconvolge il Brasile, chi non convoca: "Hanno il mio numero"

Carlo Ancelotti ha annunciato la lista dei convocati del Brasile per le ultime due partite di qualificazione al Mondiale 2026, contro Cile e Bolivia. Con la Seleção già certa della qualificazione, il c.t. italiano ha deciso di proseguire nel solco della sperimentazione, puntando su nuovi profili da testare in vista del futuro. “Il gruppo deve avere una base fissa di giocatori molto importanti, e partendo da lì voglio circondarmi di altri che potrebbero essere importanti in futuro”, ha spiegato l’allenatore di Reggiolo in conferenza stampa.

Le scelte, però, hanno fatto discutere. Le assenze di Neymar e Rodrygo hanno attirato l’attenzione della stampa brasiliana, che ha chiesto chiarimenti. Ancelotti non si è sottratto: sul fuoriclasse ex Barça e Psg ha chiarito che non servono verifiche. “L’idea di questa squadra è che voglio conoscere meglio giocatori che conosco meno — ha detto — e Neymar non ha bisogno decisamente di dimostrarmi nulla, non c’è bisogno di testarlo, direi. E poi è reduce da un lieve problema muscolare, preferisco averlo in forma al Mondiale”.