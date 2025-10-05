Jannik Sinner si ritira al Masters di Shanghai: infortunio in campo

Libero logo
domenica 5 ottobre 2025
Jannik Sinner si ritira al Masters di Shanghai. Il n.2 del tennis è stato costretto ad abbandonare a causa dei crampi al terzo set del match contro Tallon Griekspoor sul risultato di 7-6 (7/3), 7-5, 2-3 in favore dell'olandese che accede così agli ottavi. L'azzurro aveva vinto il primo set per 7-6 (3). Poi nella seconda frazione è arrivato a due punti dal match, prima di arrendersi per 7-5.

Infine, nella terza frazione ha cominciato ad accusare problemi, soprattutto per crampi alla gamba destra. Quindi, sul 3-2 in favore dell'olandese, è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Agli ottavi quindi Tallon Griekspoor, 31 del ranking Atp e 27esima forza del tabellone. Buone notizie invece da Pechino, dove Sara Errani e Jasmine Paolini hanno conquistato un altro titolo in doppio.

Le due azzurre hanno vinto il "China Open", penultimo Wta 1000 della stagione. La emiliano-romagnola e la toscana, campionesse anche nel 2024 nella capitale cinese, hanno battuto in finale la coppia composta dalla giapponese Miyu Kato e dall'ungherese Fanny Stollar con il punteggio di 6-7 (1) 6-3 10-2. 

