Leao terremota il Milan: "A 80 milioni si può valutare?", occhio alla foto

Uno strano “mi piace” di Rafael Leao su Twitter ha acceso la discussione tra i tifosi del Milan, che sono già in ansia dopo che il Newcastle è partito all’assalto di Sandro Tonali. Fresco di proprietà ricchissima e di quarto posto in Premier League che ha aperto le porte della Champions, il club inglese sta seriamente pensando di rinforzare il centrocampo con il milanista. Il Milan ovviamente non è nelle condizioni di rifiutare un’offerta che si aggirerebbe intorno ai 70-80 milioni.

Sandro Tonali, "addio Milan": a un passo dalla chiusura, esplode la rivolta

Dipenderà quindi da Tonali l’eventuale trasferimento: stando a quanto riporta SportMediaset, il centrocampista avrebbe sparato altissimo, chiedendo tra i 7 e i 10 milioni di stipendio annuale. Il Newcastle ha sicuramente i mezzi economici per accontentarlo, probabile che Tonali rimandi ogni discorso a dopo l’Europeo, che lo vedrà impegnato in qualità di capitano dell’ambiziosa Under 21 allenata da Nicolato. Ma dicevamo di Leao e del “mi piace” ambiguo al seguente tweet: “A 80 milioni si può valutare la cessione o dobbiamo essere l’unica squadra a non vendere i giocatori?”.

Il portoghese potrebbe avere mal interpretato quanto scritto da un tifoso, perché così sembra che spinga per la cessione di Tonali. Sarebbe strano, considerando che poco prima aveva messo “mi piace” a un post che riguardava proprio il centrocampista rossonero e la sua nomina a capitano dell’Under 21.