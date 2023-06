Milan, il nuovo bomber che fa sognare: "300 gol? Ne ho fatti 324..."

20 giugno 2023 a

Chiamatelo pure campioncino. Il Milan ha il futuro in tasca grazie ai gol di Akram Jadid. Un giovanissimo ragazzino di 12 anni che sta letteralmente impressionando i responsabili del settore giovanile rossonero. Ha messo a segno più di 300 gol e ora la società rossonera pensa di avere in casa il bomber del futuro. L'italo-marocchino, classe 20122, ha stupito tutti. Con l'Under 12 del Milan ha realizzato ben 324 gol.

"Il mio obiettivo di quest'anno era di fare 300 gol e ne ho fatti 324", ha affermato il piccolo campione. A soli 12 anni si è già portato a casa cinque premi come miglior capocannoniere e tre premi come miglior giocatore. Un repertorio completo: rovesciate, dribbling e tiri potenti. L'unico dubbio riguarda la tenuta nei prossimi anni. Le pressioni molto probabilmente aumenteranno e di certo non sarà semplice per il giovanissimo Jadid gestire la situazione.

In tanti ricordano infatti la carriera di Mastour, un vero fenomeno nelle giovanili che però non è mai sbocciato in prima squadra. Insomma bisognerà attendere per capire cosa potrà fare Jadid. Ma sognare non costa. E al Milan, a quanto pare, c'è la convinzione di avere in casa un vero e proprio gioiello da custodire.