Sandro Tonali, "addio Milan": a un passo dalla chiusura, esplode la rivolta

I tifosi del Milan tremano: Sandro Tonali è stato attenzionato dal Newcastle, che per lui sembra fare sul serio. I Magpies cercano due centrocampisti per la stagione del ritorno in Champions League e hanno puntato forte sul numero 8 del Milan. Il Milan non ha ricevuto offerte scritte vincolanti ma il messaggio è arrivato e l’idea degli inglesi è chiara anche al Milan: il Newcastle è pronto a spendere 50-60 milioni, cifra che nelle prossime ore può aumentare. Una cifra con cui il Milan potrebbe ricostruire il mercato estivo.

Sportitalia: entourage del giocatore a Londra

Intanto, riporta Sportitalia, in queste ore l'entourage del giocatore è sbarcato a Londra. Ufficialmente verrà detto per altri incontri, ma la discussione sul contratto di Tonali al Newcastle è avviata. Si parla di 4 o 5 anni di contratto da 6 milioni a salire con i bonus. Oggi Tonali al Milan guadagna circa 2,5 milioni di euro. Una parte dei soldi del Newcastle finirà nelle casse di Cellino, che vanta una percentuale sulla futura vendita dopo la cessione del calciatore dal Brescia al Milan.

Tonali, una volontà che pesa

La volontà di Tonali a questo punto diventa fondamentale. La proposta del Newcastle è forte, Sandro guadagnerebbe cifre molto alte a stagione. Smetterebbe di essere un simbolo della squadra per cui tifa e si trasferirebbe in una squadra ricchissima, ma che ancora deve dimostrare di poter vincere la Premier. E in una città che, per fascino e affetto, non vale Milano. Pensieri in corso che possono orientare la decisione finale, come decisiva sarà la risposta del Milan a un’eventuale ultima offerta del Newcastle. E in questo scenario, riporta la Gazzetta ancora, occhio al Chelsea. I Blues hanno fatto sapere di essere interessati e hanno parlato di un’offerta che comprenderebbe soldi e calciatori. Non è un mistero che Loftus-Cheek e Pulisic al Milan siano decisamente graditi. L’attualità di queste ore però porta a Newcastle.