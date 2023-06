Virtus batte Olimpia, emozioni infinite: lo scudetto si assegna a gara 7

Fabrizio Carcano 22 giugno 2023 a

La serie della finale scudetto del basket riserva emozioni infinite e approda all’ultima e decisiva gara 7. Venerdì alle 20.30 al Forum di Assago, annunciato come sempre sold out con 12.500 spettatori, andrà in scena l’atto finale della sfida tra l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna che si trovano dopo sei partite sul 3-3 con il fattore campo finora sempre rispettato.

Milano avanti 2-0 in casa, Bologna che si è riportata sul 2-2 sul parquet amico, poi lunedì sera la vittoria dell’Emporio Armani in gara 5 e mercoledì sera il successo della Segafredo in gara 6 con un netto 85-66, con un sontuoso ultimo quarto da 18-7. Pronostici impossibili per una gara secca dove tutto può accadere, anche se Milano avrà il vantaggio del proprio pubblico, spesso decisivo in questa stagione. L’inerzia però sembra girata per Bologna che ha vinto tre delle ultime quattro gare della serie.

“In gara 6 - spiega il coach biancorosso Ettore Messina - hanno giocato meglio e meritato di vincere. Hanno giocato con più energia, più intensità e maggior ritmo soprattutto nella parte decisiva della partita. Non abbiamo avuto intensità difensiva, i loro lunghi hanno ricevuto palla molto profondi e le guardie hanno attaccato il ferro e noi non ci siamo opposti in modo adeguato. In Gara 5 avevamo preso più rimbalzi e segnato più punti in area. In gara 6 le parti si sono invertite. Gara 7 in realtà è semplice. Dovremo fare meglio. Prendere più rimbalzi. Difendere molto meglio. Alla fine conta giocare meglio. Se giocheremo meglio vinceremo altrimenti lo faranno loro”.