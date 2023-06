Inter, ufficiale: addio Dzeko. E ora... su chi puntano i nerazzurri

22 giugno 2023 a

a

a

L’addio all’Inter, dopo esserci arrivato nel 2021 al termine dell’esperienza con la Roma. Per Edin Dzeko è ufficiale la nuova avventura al Fenerbahce. Il club turco ha annunciato la chiusura della trattativa con un tweet. Il bomber bosniaco lascia così dopo otto stagioni la Serie A. L'Inter perde un altro attaccante, con Lukaku che però potrebbe ritornare, ancora in nerazzurro: "L'attaccante di fama mondiale Edin Dzeko sbarcherà a Istanbul per effettuare le visite mediche e per completare le trattative per il trasferimento. Successivamente sarà presentato al pubblico”. Per Big Rom, però, occhio all’interesse del Milan, che cerca una punta e vedrà presto le proprie casse rimpolpate dalla faraonica cessione di Sandro Tonali al Newcastle.

Dzeko, ottimi i numeri dell’esperienza all’Inter

La cessione di Dzeko era nell'aria già da tempo. In scadenza di contratto, il suo accordo per il prolungamento non era stato trovato con l’Inter. Il centravanti aveva ricevuto diverse offerte, soprattutto dall'Arabia Saudita, ma ha accettato quella del Fenerbahce, storico club di Istanbul che ha chiuso il campionato al secondo posto. Per il bosniaco sono stati due anni a grande intensità, disputando 101 partite con l'Inter (49 il primo anno, 52 il secondo) e realizzando 31 reti. Preso per succedere a Lukaku, si è trovato in ballottaggio con il belga in quest'ultima stagione. Ha vinto quattro trofei in nerazzurro e soprattutto disputato la finale di Champions League. Un bilancio positivo. Intanto occhio anche a Brozovic, che è tentato dall'Arabia Saudita.

Inter, i nomi per l’attacco per il post-Dzeko

Con Dzeko che se ne va, per l’Inter si aprono diversi scenari futuri. Beppe Marotta sta sondando il mercato. Dei quattro attaccanti nella rosa di Inzaghi — considerando il ritorno non facile di Romelu Lukaku — ufficialmente ne sono rimasti due: Lautaro Martinez, intoccabile, e il Tucu Correa, che l'Inter non considera incedibile. Tra i nomi che spuntano quello di Dodi Lukebakio, attaccante dell'Herta Berlino. Il club berlinese è retrocesso in Bundesliga 2 e il 25enne è un giocatore di talento, ma non molto costante. Quest'anno ha siglato 11 reti in 31 presenze, ma con un finale di stagione calante. L’altro è Folarin Balogun. L'attaccante 21enne del Reims ha stregato la Ligue 1 con i suoi gol e al momento è tornato all'Arsenal, squadra che ne detiene la proprietà del cartellino. Nonostante i numeri notevoli (22 gol in stagione), sembrerebbe in uscita dai Gunners. Sullo sfondo fanno capolino Lipsia e Villarreal, che rendono l'assunto più intricato ed intrigante. Occhio infine a Marcus Thuram, figlio di Lilian, per il quale i rossoneri si sono già mossi da tempo.