Sandro Tonali massacrato dai tifosi, la scelta estrema della fidanzata Giulia

La partenza di Sandro Tonali, destinazione Newcastle, sta scatenando un vero e proprio temporale di commenti sui social. I più critici sono i tifosi del Milan che vedono sparire pian piano un centrocampo in grado di poter competere con le avversarie nella prossima Champions. I tifosi infatti attendono una risposta chiara da parte dei dirigenti rossoneri che dovrebbero investire i soldi ottenuti dopo la vendita di Tonali per rafforzare la linea mediana del Milan e non solo quella.

Ma dopo un fiume di critiche e di attacchi che "Sandrino" ha dovuto raccogliere sui social in queste ore, arriva la frase della compagna del centrocampista che su Instagram ha scritto: "Sempre al tuo fianco". Un modo gentile per sottolineare la sua vicinanza al giocatore e fidanzato in vista del grande passo verso la Premier League. Sui social in tanti hanno chiesto alla fidanzata di Tonali di cancellare tutte le foto in cui Sandro indossa la maglia del Milan.

Ma Giulia sotto al suo post ha chiuso i commenti. E li ha chiusi sotto tutti i post successivi alla semifinale di Champions tra Inter e Milan. Così sotto all'ultimo post aperto è scoppiato l'inferno. Da qui la decisione di rispondere con una frase che per il momento non pare abbia calmato le acque dei tifosi rossoneri.