Marc Marquez scaricato dalla Honda, "è libero". Il ribaltone: "Con chi firma"

27 giugno 2023

"Marc Marquez non è un nostro pilota e come tale non è un argomento che trattiamo. Le nostre energie sono tutte concentrate sullo sviluppo della moto sfruttando le capacità dei piloti che abbiamo”. Dice così a Sky MotoGP il team manager di KTM Factory Racing, Francesco Guidotti, interrogato sul futuro dell’otto volte campione del mondo dopo il GP d’Olanda: “Abbiamo un vivaio che nessun altro ha e peschiamo da lì per il futuro”, ha poi aggiunto con un chiaro riferimento a Pedro Acosta che non ha nascosto il suo desiderio, ma a sentirlo sembrava qualcosa di più, di passare in MotoGP nel 2024. Una moto per lui si troverà di certo, mentre Marc potrebbe ritrovarsi a correre per un altro anno sulla Honda.

In seguito, Guidotti ha voluto chiudere la questione senza lasciare grosso scampo ad interpretazioni di sorta: “Marquez ormai ci è stato proposto da voi giornalisti in mille maniere e in mille maniere abbiamo provato a farvi capire che per noi adesso Marc Marquez non è un’opzione fattibile — ha aggiunto — Non è un nostro pilota, non possiamo parlare di lui per nessuna ragione, né al presente né al futuro. Ha comunque un contratto con Honda e dobbiamo essere tutti consapevoli di questo”.

Sempre ad Assen, il team manager di Honda, Alberto Puig, ha però parlato in modo tale da lasciare aperte le illusioni: “È libero, Honda non vuole tenere persone che non sono contente di rimanere con noi”. Allo stesso tempo, quando a Marc è stato chiesto se passerà in Ktm prima del 2025, lui ha risposto che non era il momento adatto per pensarci. Non ha detto “No, rimango con la Honda”, ha detto che prima di rispondere vuole ritrovare la calma. Ecco perché per quanto i vertici delle case si sforzino di mantenere un atteggiamento di chiusura verso Marc, difficilmente questo chiacchiericcio si smorzerà prima di fine anno.