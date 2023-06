Milan, Stefano Pioli spiazzato: "Tifo per la Juve", chi umilia i rossoneri

30 giugno 2023 a

a

a

Cercare esterno destro. Se la coppa Saelemaekers-Messias non convince più Stefano Pioli, i nomi sono quelli di Samuel Chukwueze, 24enne nigeriano reduce da un’ottima stagione con il Villarreal con 13 gol, 11 assist e 50 presenze, di Christian Pulisic, 24enne americano (con passaporto croato) in uscita dal Chelsea, e di Nicolò Zaniolo, che però, a sorpresa, ha detto di tifare la Juventus sin da quando era piccolo in un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

Il sogno dell’ex Roma è quello di vestire la maglia della Juventus, anche se nell’intervista alla Rosea ha detto di essere “aperto a tutto, a partire dall’eventualità di rimanere al Galatasaray, dove mi trovo benissimo — le parole di Zaniolo — La Juve è la Juve, anche senza coppe europee. Da ragazzino ho sempre tifato per i bianconeri, giocare nella Juventus mi farebbe piacere. Se ci sarà l’opportunità, ben venga. Altrimenti sono benissimo in Turchia”.

Milan pronto a tutto per Arda Guler: quanti milioni mette sul piatto

Zaniolo, sogno spezzato?

Chukwueze ha un contratto in scadenza a giugno 2024 e potrebbero bastare 20-25 milioni di euro per comprare il cartellino. Per Pulisic, invece, il Chelsea chiede circa 25 milioni per la sua cessione, dopo averlo pagato oltre 60 nel 2019. Adama Traore, in scadenza con il Wolverhampton, è stato proposto a Geoffrey Moncada, ma i rossoneri devono capire se affondare il colpo. Per Zaniolo, invece, le speranze si sono affievolite, dopo le parole del giocatore in favore della Juventus. L’ex talento di Inter e Roma sogna un trasferimento a Torino, però è comunque entusiasta di essere al Galatasaray e uno forzerà un sua partenza da Istanbul. Ha vinto il campionato turco e in squadra ha trovato delle vecchie conoscenze della Serie A (Muslera, Torreira, Oliveira, Mertens e Icardi) che lo hanno aiutato ad ambientarsi. Se potrà tornare in Serie A, lo farà volentieri, altrimenti continuerà a militare nella Super Lig.