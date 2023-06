Juventus, arriva Giuntoli: cessioni pesanti, voci di rivoluzione

30 giugno 2023 a

Nel giro di qualche ora Cristiano Giuntoli sarà finalmente libero di firmare un contratto con la Juventus. Alla fine hanno vinto tutti, con De Laurentiis che ha costretto il suo ormai ex collaboratore a rinunciare ad alcune mensilità e con Giuntoli che può diventare il nuovo responsabile dell’area tecnica del club bianconero. È stato quindi risolto il contratto che lo legava al Napoli fino al 2024: manca soltanto l’ufficialità.

L’intesa definitiva è stata raggiunta nella giornata di ieri, giovedì 29 giugno, per consentire a Giuntoli di rispettare la scadenza del 30: oltre questa data la Juventus non lo avrebbe più aspettato. Per l’ex ds del Napoli si tratta di un’opportunità importante, dato che il club bianconero lo ritiene importante per avviare il nuovo progetto sportivo. A Torino sarà affiancato da Giovanni Manna, che in queste prime settimane di calciomercato ha comunque portato a termine delle manovre importanti per il futuro della squadra di Allegri.

È infatti stato messo a segno il primo nuovo acquisto dell’estate, che risponde al nome di Timothy Weah. Inoltre è stato rinnovato il contratto di Adrien Rabiot, considerato un fedelissimo del tecnico toscano, ed è stata perfezionata la cessione a titolo definitivo di Dejan Kulusevski al Tottenham. Adesso con l’arrivo di Giuntoli è probabile che il mercato della Juve possa subire un’ulteriore accelerata, soprattutto per quanto riguarda eventuali cessioni importanti.