Inter, ribaltone Frattesi: "Quello che posso dire...", Inzaghi fregato?

E se alla fine Davide Frattesi rimanesse al Sassuolo un altro anno? Praticamente tutte le big della Serie A lo vogliono e lui ha tutto l’interesse a firmare con una di loro, rifiutando il trasferimento all’estero che invece sarebbe l’opzione preferita del club neroverde, soprattutto dal punto di vista economico. L’impressione è che l’ad Carnevali voglia scatenare una vera e propria asta per Frattesi, “provocando” a parole le squadre che sono interessate a lui.

“In questo momento parecchie società hanno possibilità di prenderlo, non solo Inter e Roma”, ha dichiarato Carnevali. Qualche giorno fa era circolata una proposta valida dei nerazzurri, che avevano offerto 23-24 milioni più il cartellino di Mulattieri: un’offerta ritenuta insufficiente dal Sassuolo, che vorrebbe incassare almeno 35 milioni dalla cessione del centrocampista italiano. D’altronde si sa che quella neroverde è sempre una bottega molto cara, ma le big devono comunque fare attenzione ai bilanci e non possono permettersi aste folli.

“Quello che posso dire - ha dichiarato Carnevali - è che non ci soddisfa nessuna delle proposte arrivate finora, crediamo che il valore di Frattesi sia superiore. Noi siamo in una condizione favorevole come club, avendo fatto cessioni importanti l'anno scorso; se ci saranno opportunità bene, se no continueremo con Frattesi nella prossima stagione”.