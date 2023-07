Mauro Icardi, la bomba di Wanda Nara: "Torniamo in Italia"

01 luglio 2023 a

Una mezza, pesantissima conferma da Wanda Nara: suo marito Mauro Icardi sta per tornare in Italia. "Non mi soffermo troppo sulla nostalgia per la vita che ho avuto in Italia perché so che io e Mauro torneremo: è un paese dove eravamo e saremo sempre felici". Una frase sibillina, quella che la showgirl argentina regala al settimanale Gente, che molti sui social stanno legando agli immediati risvolti del calciomercato e non, come sembrerebbe a una prima lettura, a una riflessione su cosa accadrà quando l'ex capitano dell'Inter lascerà il calcio giocato.

Attualmente, Maurito è di proprietà del Psg ma non resterà in Francia. Nell'ultima stagione è rinato a Istanbul, dov'era in prestito al Galatasaray, trascinando i giallorossi allo scudetto a suon di gol. La sua permanenza al Gala, però, risulta complicata anche per via dello stipendio percepito sotto la torre Eiffel. Per questo, da più parti, si vocifera di un interessamento di almeno un paio di club per averlo in prestito. In pole ci sarebbero il Milan, ancora alla ricerca di un bomber, e la Roma, che sarà senza Abraham per parecchi mesi. A spingerlo nella Capitale anche l'ambizione di Josè Mourinho, che con i gol dell'argentino potrebbe ambire a obiettivi importanti in Serie A e in Europa League. Occhio, però, al colpo a sorpresa del Napoli, che con Icardi potrebbe sopperire almeno in parte all'eventuale addio di Victor Osimhen, capocannoniere dell'ultima Serie A, eroe dello scudetto e nel mirino proprio del Psg e del Manchester United.

A pesare sarà anche Wanda, con la sua carriera nel mondo dello spettacolo. "Mi manca qualcosa che facevo in Italia e in Francia. Ma la realtà è che sono felice di Masterchef e di tutto ciò che mi sta accadendo, e non rimpiango nulla. Inoltre, ricevo offerte di lavoro sempre più interessanti. D'altra parte, sono una donna che vive sempre legata al presente e oggi il mio è in Argentina". E ancora: "La mia bella casa di campagna a Milano? Ce l'abbiamo. In quella casa vivono i padroni di casa che si prendono cura dei nostri animali. È un posto che tutti amiamo e in cui vogliamo sempre tornare".