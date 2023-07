Inter, Marotta vuota il sacco: “Chiusa la porta”, che fine fa Brozovic

01 luglio 2023 a

a

a

Sono ore decisive per definire il futuro di Marcelo Brozovic. Il suo approdo in Arabia Saudita sembrava cosa fatta, ma all’improvviso sono cambiati i termini: per accontentare le richieste economiche del calciatore, l’Al Nassr ha abbassato l’offerta per il cartellino, scatenando la reazione dell’Inter. L’affare sembrava sul punto di naufragare, ma a quanto pare tutto è ancora in piedi.

"Oggi guardo il mio cellulare e....": Galliani si commuove in diretta

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Beppe Marotta ha fatto il punto della situazione: “Avevamo accordo su Brozovic, poi hanno cambiato proposta e abbiamo chiuso la porta. Ci siamo irrigiditi. Forse adesso si può riaprire. Decisiva la volontà del giocatore. Non possiamo far altro che dire che si tratta di un giocatore di chiaro interesse”. L’Al Nassr era passato dai 23 milioni inizialmente concordati ai 13 più 3 di bonus proposti dopo aver raggiunto l’accordo con Brozovic per un contratto da 100 milioni in tre anni.

"Torniamo in Italia". La bomba di Wanda Nara: caccia a Icardi, chi lo vuole

L’Inter non ha affatto gradito un’offerta così al ribasso, anche perché i termini erano stati praticamente già concordati. L’affare sembrava a un passo dallo sfumare definitivamente, ma a quanto pare i dirigenti dell’Al Nassr hanno mostrato disponibilità ad alzare l’offerta fino ai 18 milioni. Le prossime ore saranno decisive per sapere se Brozovic partirà o resterà ancora in nerazzurro.