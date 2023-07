Clarence Seedorf, dieci anni dopo il ritiro... un fisico da non credere

05 luglio 2023 a

Clarence Seedorf ha smesso di giocare a calcio da quasi dieci anni, ma continua a tenersi in forma come se fosse ancora un professionista a tutti gli effetti. Su Instagram ha pubblicato un video mentre si allena e in cui si nota un fisico scolpito. L’ex calciatore olandese ha spiegato il suo “segreto” ai tanti fan che ancora lo seguono con affetto: “Qualsiasi cosa ti sia stata donata è necessario lavorare duro e continuamente per mantenerlo e eventualmente migliorarlo per preservare il dono e rispettarlo”.

“Un sacco di chiacchiere non lo faranno - ha aggiunto - la mente è e sempre sarà la chiave per essere disciplinati e fare ciò che è giusto per essere migliori”. Considerato uno dei centrocampisti più forti e determinati degli anni 2000, dopo il ritiro Seedorf ha avuto una breve parentesi in qualità di allenatore, salvo poi decidere di continuare il suo percorso nel suo mondo del calcio come opinionista televisivo e ambasciatore della Uefa. In tutti questi anni post-ritiro non ha mai smesso di allenarsi e di prendersi cura del suo corpo.

Qualche tempo fa in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport aveva spiegato che anche la nutrizione è un aspetto importante per mantenersi in forma. Seedorf aveva rivelato di non seguire diete particolari e di non fare vere e proprie rinunce a tavola: semplicemente sta attento all’alimentazione, senza esagerare in un senso o nell’altro, e soprattutto si allena tanto.