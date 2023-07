Brozovic, addio-Inter con giallo: cosa nasconde la risposta al "saluto" nerazzurro

04 luglio 2023 a

Fino a qualche settimana fa Marcelo Brozovic è stato un perno dell’Inter, ma è stato impacchettato per l’Arabia Saudita senza troppi complimenti e soprattutto è stato salutato con un post sui social piuttosto freddo. “Goodbye, Brozo”, si è limitato a scrivere il club nerazzurro ricordando le 330 presenze del centrocampista croato in 8 anni in cui ha collezionato 31 gol e soprattutto 5 trofei. “Grande saluto… bellissima foto”, è stata la risposta piccata del diretto interessato.

Evidentemente Brozovic e l’Inter non si sono lasciati benissimo, sebbene dalla cessione ci abbiano guadagnato entrambi: il croato ha firmato un contratto irripetibile da circa 100 milioni in tre anni, mentre il club nerazzurro ha portato a casa 18 milioni che ha subito reinvestito nell’acquisto di Davide Frattesi. Quest’ultimo non ricoprirà lo stesso ruolo di Brozovic, che invece dovrebbe andare a Calhanoglu, ma di sicuro contribuirà ad alzare la qualità e la freschezza del centrocampo di Simone Inzaghi.

Dopo aver risposto piccato al post di saluto dell’Inter, il croato ne ha pubblicato uno tutto suo rivolgendosi ai tifosi: “Grazie Milano per aver fatto parte della vita della mia famiglia e grazie all'Inter e ai suoi tifosi! Siete unici, speciali, vi porterò nel cuore. Nessuno più di voi, merita di vincere sempre. Grazie per tutte le emozioni di questi indimenticabili 8 anni!”.