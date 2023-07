Frattesi, colpaccio-Inter: "Accordo raggiunto"

04 luglio 2023 a

a

a

Salvo clamorosi colpi di scena, l’Inter ha vinto la corsa a Davide Frattesi. I nerazzurri hanno deciso di accelerare e chiudere la trattativa, dopo che è arrivata la svolta per la cessione di Marcelo Brozovic, che ha lasciato il club nerazzurro per firmare un ricchissimo contratto in Arabia Saudita. Le basi economiche dell’accordo sono piuttosto buone per l’Inter, tanto che viene da chiedersi come mai il Sassuolo abbia accettato.

"Tonali? Cosa mi aspettavo". la bomba di Leao che fa esplodere il Milan

Il tanto chiacchierato Carnevali chiedeva 35 milioni e alla fine ne ha accettati 25, dei quali circa 8 andranno alla Roma che ha diritto al 30% della cessione. Una cifra un po’ bassa, quella che incasserà il Sassuolo, rispetto a quella che puntava a ottenere: strano, considerando che per Frattesi era in corso praticamente un’asta che coinvolgeva un po’ tutte le big del nostro campionato. Fatto sta che i termini dell’accordo sono i seguenti: l’Inter si prende il centrocampista in prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni e cede il cartellino di Samuele Mulattieri, valutato 8 milioni.

Milan, Scamacca e Morata impossibili? Il nome clamoroso: super-bomber

Per i nerazzurri si tratta di un grande colpo: non è un sostituto diretto da Brozovic, il cui ruolo sarà preso soprattutto da Calhanoglu, ma è comunque un calciatore che va ad alzare ulteriormente la qualità e la pericolosità del centrocampo di Simone Inzaghi. Stando a quanto riportano i vari esperti di mercato, manca solo l’ufficialità del passaggio di Frattesi all’Inter.