Milan, colpo grosso dopo l'addio di Tonali: "Vuole solo i rossoneri"

Alvaro Morata ha solo voglia di Milan. Così scrive La Gazzetta dello Sport, con il giocatore che avrebbe mandato messaggi chiari ai rossoneri. Il suo agente, Juanma Lopez, ha preso contatto con i vertici di via Aldo Rossi, forte del mandato del suo assistito, che negli ultimi tempi ha deciso di lasciare Madrid con il pieno appoggio di Alice Campello, la moglie veneziana conosciuta proprio a Milano, e di tutta la famiglia. In parallelo Morata ha ricevuto una chiamata da José Mourinho per venire alla Roma, con Paulo Dybala — uno dei migliori amici di Alvaro — a fare da motivatore. La risposta è stata garbata, ma con un sostanziale no che ha chiuso la porta allo Special One.

Con Morata al Milan, Scamacca verso Roma

Abituato alle luci della Champions — la gioca ininterrottamente dal 2010, fatta eccezione per una parentesi in Europa League col Chelsea nel 2018 — Morata è attratto dall’idea di ripartire da protagonista nello stesso torneo, in un club che in passato lo ha tentato più volte. E poi sa bene che Pioli lo accoglierebbe a braccia aperte. In via Aldo Rossi hanno apprezzato la sua disponibilità, mentre la stessa Roma conta di avere il sì di Gianluca Scamacca, anche lui nel mirino dei rossoneri in alternativa allo spagnolo. Perché l’affare Morata entri nel vivo, però, è indispensabile far quadrare i conti, un aspetto a cui la proprietà milanista tiene molto.

Bonucci, "addio anticipato alla Juve": una destinazione clamorosa

Milan-Morata, con 12 milioni si potrebbe chiudere

E anche sullo stipendio, Morata ha mostrato grandi segnali d’apertura, visto che è pronto a rinunciare ai 6,5 milioni di euro netti garantiti dal contratto appena rinnovato con l’Atletico. Se il Milan gli ha assicurato un quadriennale, a lui può star bene anche uno stipendio da 5 milioni netti. E se gli approfondimenti dei fiscalisti confermeranno che ha diritto al Decreto Crescita, allora, l’onere per le casse milaniste si può ammorbidire, considerato che pagherebbe la metà delle tasse. Ma occorre completare l’opera con la trattativa con la società spagnola: Miguel Angel Gil, a.d. dell’Atletico, e il d.t. Andrea Berta hanno inserito nell’intesa del rinnovo di Morata una clausola da 20 milioni che, però, il Milan non intende pagare. Si profila, infatti, una via mediana, con uno sconto che permetterebbe il trasferimento per 12 milioni.