Bonucci, "addio anticipato alla Juve": una destinazione clamorosa

06 luglio 2023 a

La Juve ci pensa e una sua bandiera, Leonardo Bonucci, potrebbe dire addio questa estate ai colori bianconeri. Il difensore, con i suoi 36 anni e un ingaggio pesantissimo da 6,5 milioni di euro (al lordo 13) è certamente lontano dai parametri del nuovo ciclo bianconero, che punta ad essere giovane e sostenibile. E i dirigenti Giuntoli e Marra potrebbero guardare all’estero. La Signora, infatti, non lo ritiene centrale nel progetto, per ora è la quinta o sesta scelta, la scorsa stagione è stato tormentato dagli infortuni e il suo ruolo di capitano e di leader lo ha preso Danilo, per cui l'idea di separarsi è da tempo nei piani del club, ben prima dell'avvento di Giuntoli, ma la risoluzione del contratto in scadenza il 30 giugno 2024 non sembra essere un'ipotesi.

Newcastle, dopo Tonali anche Bonucci?

La Juve quindi cerca una soluzione in uscita per il suo difensore. In tal caso Bonucci, quarto azzurro di tutti i tempi per presenze a cinque gettoni dal podio di Maldini, vorrebbe restare in Europa per provare a far parte della spedizione agli Europei del 2024, per difendere il titolo conquistato tre anni prima a Wembley. Non sembra un'ipotesi quindi la prospettiva di una pensione dorata in Arabia Saudita e nemmeno quella di raggiungere l'amico Chiellini negli Stati Uniti, Leonardo cerca un'ultima avventura in una società importante e nelle ultime ore, riporta Calciomercato.com, sarebbe spuntata una nuova suggestione: il Newcastle. Il nuovo club di Tonali, che gioca anche la Champions League, starebbe facendo tutte le valutazioni del caso, tra condizioni economiche, tecniche, fisiche e motivazionali per poi valutare l'eventuale offerta.