Sandro Tonali, "perché ho lasciato il Milan": esplode l'ira dei tifosi

07 luglio 2023 a

a

a

Dopo il viaggio a Newcastle upon Tyne per mettere la firma sul contratto e posare per la prima volta con la maglia bianconera, Sandro Tonali è tornato a Milano. Il centrocampista infatti si godrà ora le meritate vacanze. Intercettato a Linate, l’ex rossonero ha spiegato ancora una volta i motivi della sua scelta. L’addio è arrivato come un fulmine al ciel sereno per i tifosi rossoneri, che non si aspettavano questa scelta da parte di uno dei giocatori che nel corso degli ultimi anni aveva dimostrato un grandissimo attaccamento alla maglia. A Calciomercato.com e ai giornalisti presenti a Linate, il centrocampista ha spiegato i motivi della sua scelta: “La mia decisione non è stata il frutto di una stagione ma delle ultime tre. È stato un cammino bellissimo e spero un giorno di poter tornare e vedere i tifosi sorridere".

Tonali: “Maldini mi ha aiutato tanto, non c’entra il suo addio”

Tra i tifosi del Milan e anche tra gli addetti ai lavori c’era chi sosteneva che dietro la decisione di Tonali ci fosse anche l’addio di Paolo Maldini che, insieme a Frederic Massara, ha lasciato il suo ruolo di dirigente all’interno del Milan. Ma è lo stesso Tonali a smentire questa teoria: “Maldini mi ha aiutato tantissimo specialmente il primo anno. Era e resterà per sempre un grandissimo aiuto per noi, una persona eccezionale. Se ha pesato il suo addio? No, lui sa benissimo che fare il giocatore o il dirigente sono due cose diverse”.

Bonucci, "addio anticipato alla Juve": una destinazione clamorosa

Tonali in Inghilterra: “Primo approccio positivo, scelta più difficile della mia carriera”

Tonali ha poi concluso parlando del suo primo approccio con l’Inghilterra: “È stato positivo — ha chiuso — ho conosciuto persone che mi hanno voluto a tutti i costi e che non vedono l’ora di lavorare con me. Per me si è trattata della scelta più difficile della mia carriera ma andava fatta adesso. Non dimenticherò mai di come mi ha accolto il Milan e di quello che ho provato in rossonero”. Ma sui social i tifosi del Milan non perdonano Tonali: “Sicuramente il nuovo contratto ha inciso e anche la somma che prenderà il Milan ma non è difficile capire il suo stato d’animo. Ripete sempre che un giorno vorrebbe tornare”, scrive Marco. E Agad gli fa eco: “Sottolineo: è stata una nostra decisione. Sua e di chi? Di Riso?”. Poi, come riporta Virgilio, c'è chi ci va giù pesante: “All’ultima domanda ha cambiato discorso. I prossimi giocatori che fanno promesse spero che gli venga rescisso il contratto”, scrive Samuele. Mentre Luca commenta: “Ora basta. Le solite frasi fatte. Sei andato per soldi. Punto. Addio, altro che arrivederci”.