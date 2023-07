Milan brucia Juve? "Colpo a centrocampo, c'è l'intesa": chi sta per arrivare

08 luglio 2023 a

Dopo l'addio a Sandro Tonali e i primi colpi in entrata, prosegue il mercato del Milan. I rossoneri sono a caccia di colpi low-cost, in attesa di mettere a segno acquisti di maggior peso specifico, magari Alvaro Morata. E così, ecco che l'ultima pista porta a Gustav Isaksen, nome che ai più non dirà molto.

Si tratta di un giovane giocatore danese, che per la dirigenza rossonera sarebbe la perfetta alternativa a Samuel Chukwueze, altro obiettivo di mercato che però sembra allontanarsi. Secondo quanto trapela, il club rossonero avrebbe già raggiunto un'intesa verbale sia con l'esterno di centrocampo sia con il club in cui milita, il Midtjylland. Secondo Daniele Longo, la decisione finale dovrebbe arrivare già nei prossimi giorni.

Nei piani rossoneri, è una soluzione low-cost che potrebbe anche configurarsi come il sostituto di Alexis Saelemaekers, dato sempre in uscita. Ma anche su Isaksen, il Milan potrebbe dover fare i conti con la concorrenza agguerrita della Juventus. L'indiscrezione è della Gazzetta dello Sport, secondo la quale i bianconeri sarebbero a caccia di piste alternative alla prima opzione sul taccuino, la più ambita, ovvero Domenico Berardi. E tra queste piste alternative, appunto, ci sarebbe anche l'esterno danese di 22 anni, una scommessa, certo. Ma il giocatore piace a molti grandi club europei.