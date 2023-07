Inter, frenata improvvisa: altra tegola, che affare sta saltando

11 luglio 2023 a

Secondo La Repubblica, mercoledì potrebbe essere il giorno giusto per il passaggio di André Onana al Manchester United. L’Inter, così, avrebbe denaro sufficiente per agire sulle altre operazioni di mercato. Se si potrebbe così sbloccare la trattativa che porterebbe al ritorno di Romelu Lukaku alla Juve (corteggiato anche dalla Juve), intanto la pista che porta al successore di Onana, il 21enne ucraino dello Shakhtar Donetsk Anatoliy Trubin, è sempre più in salita. L'estremo difensore, che con il club ha un contratto in scadenza nel 2024, deve vedersela con le alte richieste che lo Shakhtar ha fatto su di lui per cederlo: non meno di 35 milioni di euro. Troppi per l’Inter, che non ha intenzione di sborsare più di 10-15 milioni dopo l'eventuale partenza di Onana.

L’Inter tenta la carta della percentuale su una rivendita

L’affare, che sembrava in definizione, ha subito dunque una brusca frenata. Così riporta il portale ucraino sport.ua, che specifica come il repentino cambio di posizione abbia spiazzato l'Inter, non facendo naufragare la trattativa ma sicuramente rifilandole un brusco stop. La posizione dell'Inter è chiara. Una volta ceduto Onana (vicino al Manchester United) quello di Trubin è uno dei profili preferiti per la porta nerazzurra, magari affiancandolo a Sommer del Bayern Monaco, ma l'investimento non toccherà le cifre richieste dal club ucraino. La volontà di proseguire la trattativa da parte dell'Inter c'è, ma è chiaro che l'importo per il cartellino dovrà essere rivisto per arrivare a spendere poco più di 10 milioni di euro, magari inserendo piuttosto una percentuale da riconoscere allo Shakhtar sull'eventuale futura cessione del giocatore.