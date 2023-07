De Laurentiis silura lo “juventino” Giuntoli: “Avessi saputo…”

10 luglio 2023 a

Aurelio De Laurentiis tende sempre a dare spettacolo quando parla. Sebbene dal calciomercato non sia arrivato ancora alcun colpo, se non quello in uscita di Kim, in casa Napoli si stanno scaldando i motori per la nuova stagione, la prima con Rudi Garcia al posto di Luciano Spalletti. I campioni d’Italia si son innanzitutto rifatti il look, come mostrato all’evento tenutosi a bordo della nave MSC World Europa.

Tra i vari argomenti trattati, il presidente del Napoli non si è tirato indietro quando si è trattato di parlare di Cristiano Giuntoli, che passando alla Juventus ha sorpreso tutti rivelando di essere un tifoso dei bianconeri. “Mi ha sorpreso la sua juventinità - ha dichiarato De Laurentiis - se l’avessi saputo me ne sarei liberato prima. Garcia? È al centro del villaggio, avrà tutto il mio supporto”.

Ovviamente il presidente ha parlato anche di mercato, con tutti gli occhi che sono puntati sulla permanenza di Osimhen: “Resta se non arrivano offerte indecenti. E se dovesse partire i nostri scout troveranno un altro giocatore forte. Se il Psg tira fuori un duecentino… confino comunque che resti con noi”, ha chiosato De Laurentiis.