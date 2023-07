Wimbledon: Berrettini eliminato da Alcaraz negli ottavi

10 luglio 2023 a

a

a

Si chiude l'avventura di Matteo Berrettini a Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra. Al romano, numero 48 del mondo, non è bastata una grande prestazione contro Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, numero uno del ranking Atp e del tabellone, si è imposto con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-3, 6-3 in 2 ore e 53 minuti di gioco e attende nel prossimo turno il danese Holger Rune per un posto in semifinale.

"Bocca aperta, postura da animale": Matteo Berrettini, le parole che sconvolgono

Dunque, se il primo set è andato al romano, che ha vinto 6-3, i restanti tre - con il medesimo punteggio - sono andati invece allo spagnolo, che nel prossimo turno se la vedrà con il danese Rune, fresco di successo con il bulgaro Dimitrov. Prima di oggi, Berrettini e Alcaraz si erano affrontati tre volte, con il risultato di 2-1 per lo spagnolo. Il numero uno al mondo ha avuto la meglio ai quarti a Vienna nel 2021 e sempre ai quarti a Rio de Janeiro nel 2022. In mezzo la vittoria dell'italiano nei 32esimi dell'Australian Open 2022. Berrettini esce comunque di scena a testa alta, con la delusione di un'occasione persa ma anche con la consapevolezza di essere tornato ai suoi livelli. Con una seconda parte di stagione in cui potrà essere finalmente protagonista.