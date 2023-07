Leonardo Bonucci? "A quale big si è offerto": pronto a tutto per restare in Italia

11 luglio 2023 a

Leonardo Bonucci vorrebbe rimanere alla Juve, ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere. E secondo La Repubblica, il difensore della Nazionale si sarebbe offerto alla Lazio per la prossima stagione. La squadra biancoceleste ha chiuso al secondo posto lo scorso campionato e disputerà la prossima Champions League. E il giocatore conosce benissimo Maurizio Sarri per averci lavorato benissimo. Sarebbe anche un modo per avvicinarsi sensibilmente alla sua terra natìa, considerato come sia di Viterbo, sebbene ormai viva da anni a Torino. La risposta della Lazio, però, non è stata quella che si aspettava: i biancocelesti, infatti, hanno risposto picche, affermando di non essere interessati al difensore.

Bonucci si iscrive al corso per allenatore a Coverciano. Addio alle porte a fine stagione?

E chissà che Bonucci non stia valutando anche l’ipotesi del ritiro, magari al termine della prossima stagione. Il difensore centrale, infatti, si è iscritto al corso “Uefa A” di allenatore in quel di Coverciano. Un indizio anche su quale futuro avrebbe deciso di intraprendere una volta appesi gli scarpini al chiodo. Per la Juve non è più indispensabile, nemmeno incedibile, e la dirigenza lavora anche in vista di una sua possibile partenza in questa sessione di calciomercato.

Bonucci, "addio anticipato alla Juve": una destinazione clamorosa

Il contratto in scadenza nel 2024, di 6,5 milioni, pesa molto a bilancio per un giocatore ai margini del progetto. Nella scorsa stagione sono stati tantissimi gli infortuni che ne hanno limitato il rendimento. Max Allegri ha trovato la quadratura del cerchio attorno a Danilo, Bremer ed Alex Sandro, con Gatti che nella seconda parte di stagione ha trovato sempre più spazio.