Gigio Donnarumma fatto fuori? "Psg, arriva un nuovo portiere"

12 luglio 2023 a

a

a

Per Gigio Donnarumma, al Psg, gli esami non finiscono mai. Già, sempre messo in discussione, sin dal primo giorno: prima la rivalità con Keylor Navas, poi degli errori di troppo, alcuni pesantissimi, come quello contro il Real Madrid in Champions due stagioni fa che è costato l'eliminazione. I parigini vogliono la Champions, ma l'obiettivo continua ad essere mancato, ragione per cui il clima è incandescente. Il campionato francese non basta più. E oggettivamente non può bastare.

E in un Psg che ha visto andar via Leo Messi e con Kylian Mbappè che ha detto chiaro e tondo di non voler rinnovare il contratto, ecco che anche Gigio viene nuovamente messo in discussione. Nel dettaglio è L'Equipe a metterlo nel mirino (il quotidiano non è mai stato tenero col portiere ex Milan). Secondo quanto scritto, infatti, Donnarumma non sarebbe il portiere adatto al nuovo tecnico, Luis Enrique, uno che ama costruire il gioco dal basso, coinvolgendo il portiere nel gioco coi piedi. E, in effetti, uno dei punti deboli di Gigio è sempre stata l'impostazione del gioco.

"Chi è il maiale?": insulti contro Gigio Donnarumma, vergogna alle Bahamas | Guarda

Morale della favola, secondo L'Equipe il Psg starebbe valutando l'acquisto di un altro portiere. Obiettivo? "Stimolare la concorrenza tra i pali". Insomma, potrebbe arrivare un nuovo estremo difensore. E, magari, potrebbe anche soffiare il posto a Donnarumma. L'azzurro, ovviamente, vuole zittire i critici e non vede l'ora di scendere in campo e dimostrare il suo valore. Ma la sua avventura al Psg, che non è mai stata semplice, rischia di complicarsi ulteriormente.