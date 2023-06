Gigio Donnarumma, "chi è il maiale?": insulti contro il portiere, vergogna alle Bahamas

27 giugno 2023 a

a

a

Non è stata una grande stagione per Gigio Donnarumma. Il suo Psg è naufragato in Champions League, ancora una volta, e la vittoria della "sola" League 1, peraltro arrivata non certo in maniera entusiasmante, apre le porte a una nuova rivoluzione sotto la Torre Eiffel. In attesa del chiacchierato cambio di allenatore (via Galtier, dopo un solo anno, e in arrivo l'ex Barcellona e Nazionale spagnola Luis Enrique), il portierone di Castellammare di Stabia e Nazionale, l'eroe degli Europei vinti nel 2021 a Londra, si rilassa con la fidanzata e gli amici, tra cui il rapper partenopeo Geolier, nel paradiso caraibico delle Bahamas. Sole, mare, spiaggia, "good vibrations" e anche qualche insolito compagno di tintarella.

Clamoroso Donnarumma: ecco come ha reagito al disastro di Bonucci





Su Instagram, Gigio pubblica qualche foto della vacanza tra cui quello insieme a dei simpatici maialini selvatici che popolano la spiaggia. Scontati, purtroppo, i commenti di tanti hater che da quando ha lasciato a parametro zero il Milan, da capitano, proprio subito dopo gli Europei hanno iniziato a prenderlo di mira in ogni modo.

"Offerta insensata". Gigio Donnarumma, addio Psg: ecco dove può finire

Una raffica di sfottò e insulti, infierendo soprattutto nei momenti più difficili in campo, sia con il Psg (indimenticabile in senso negativo la notte di Madrid, con il Real che vinse anche grazie a una sua grave leggerezza) sia, purtroppo, con l'Italia nei playoff di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, nella partita persa malamente a Palermo contro la Macedonia del Nord con gol al 91' sull'unico tiro da lontanissimo, non proprio imparabile.





Ma se allora le critiche, spesso volgari, erano legate a questione tecniche, nella foto con i maialini sono solo dovuti a cattiveria e cattivo gusto. "Chi è il maiale col cappellino?", "Stai bene… non si nota la differenza", "Due maiali in una foto", si legge. Oppure il più calcistico e immancabile "Ti saluta Maignan". Tra i tanti "Maialoneee", spicca però quello simpatico del suo ex compagno nel Milan Riccardo Montolivo, che tagga altri ex rossoneri come Luca Antonelli, Ignazio Abate, Antonio Donnarumma (fratello di Gigio) e Jack Bonaventura. In questo caso, perlomeno, si sorride.