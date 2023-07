Brahim Diaz, un gol pazzesco: come rosicano i tifosi del Milan...

12 luglio 2023 a

Il Milan ha dovuto dire addio non soltanto a Sandro Tonali: infatti anche Brahim Diaz ha lasciato il rossonero. Era previsto e così è stato: è tornato al Real Madrid al termine del prestito. E al Milan mancherà, eccome. Ora il suo obiettivo è ritagliarsi spazio con i Blancos: Carlo Ancelotti, nonostante gli acquisti di Bellingham e Arda Guler, vuole puntare sullo spagnolo.

E in queste prime ore di ritiro del Real, ecco che Brahim Diaz ha subito stupito. Già, perché sui social sono spuntate le immagini di un gol messo a segno dall'ex rossonero davvero clamoroso. Parte infatti da destra, la palla è come se fosse incollata al piede, taglia tutta la zona a ridosso dell'area di rigore per arrivare all'angolo dell'area. Un dribbling, poi due, quindi il terzo, quindi un pallonetto mancino, da urlo, che entra nell'angolo più lontano della porta. Un gol pazzesco, insomma. Un grande biglietto da visita.

Rilanciando le immagini dell'allenamento, il Real Madrid riferendosi a Brahim Diaz scrive: "Originario di Malaga, proprio come Picasso. Casualità? Non credo". Già, perché quel gol, così come altri dribbling proposti dai Blancos in altri video, vale un quadro di Picasso, è una assoluta meraviglia. E chissà cosa passa per la testa dei tifosi del Milan...