Daniela Santanchè risponde al fuoco: "Querelo tutti, cosa farò con quei soldi"

Zitti tutti, ora parla la pitonessa. Daniela Santanchè, da settimane nel mirino per il caso Visibilia, risponde al fuoco dal palco dell'Assemblea annuale di Confagricoltura. E sono bordate contro i giornali che ipotizzano le sue imminenti dimissioni.

"Io fare un passo indietro? Non capisco per quale motivo. Oggi, in questo momento in cui sto parlando, non ho ancora ricevuto alcun avviso di garanzia. Alcuni giornali scrivono delle grandi bugie e per questo faremo la nostra querela e chiederemo il nostro risarcimento danni. Sono assolutamente tranquilla", spiega Santanchè, preannunciando una battaglia legale.

E ancora, se non fosse chiaro, il ministro del Turismo di FdI ribadisce: "Querelo tutti, alcuni giornali scrivono delle grandi bugie e per questo chiederemo il nostro risarcimento danni. Mi auguro tra qualche anno di avere un buon gruzzoletto dai risarcimenti da destinare a chi è meno fortunato", picchia durissimo.

Da par suo, si dice "assolutamente tranquilla. Tante sono le cose da fare. Andremo avanti. Io poi sono un cittadino, non partecipo ai processi mediatici, mi difendo nei tribunali. E peraltro, come anche chi scrive in questi giorni sa benissimo, sui tribunali sto andando molto bene. Ho già portato a casa due desistenze", conclude Daniela Santanchè.