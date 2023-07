Inter, Lukaku spiazza tutti: "Risponde a Pochettino", poi l'insulto dei tifosi

16 luglio 2023 a

Romelu Lukaku andrà a Londra per rispondere alla convocazione di Pochettino al Chelsea. Cambia ancora lo scenario, il giocatore dunque rientrerà nella capitale britannica per onorare i suoi impegni col club che ne detiene il cartellino. Ma intanto è strappo tra l’Inter e il belga: il club nerazzurro ha fatto sapere che interrompe la trattativa con il Chelsea per riportare l’attaccante belga a Milano. La decisione è arrivata all’indomani di una notte di fuoco in cui la dirigenza interista ha faticato per riuscire a contattare Big Rom dopo aver raggiunto un accordo di massima con il Chelsea per la cessione definitiva al costo di 35 milioni più 5 di bonus.

I tentennamenti e i silenzi dei giorni scorsi del bomber 30enne e il sospetto che abbia aperto a un possibile trasferimento alla Juventus hanno indotto Piero Ausilio a comunicargli che sarebbe stato bloccato ogni contatto con i Blues per trattare il suo acquisto. Sui social i tifosi interisti hanno espresso stupore e rabbia per il voltafaccia dell’attaccante.

Già prima che l’Inter ufficializzasse la rinuncia, su Twitter imperversava #LukakuOut. Tanta delusione per questo secondo tradimento dopo quello del 2021 quando aveva puntato i piedi per trasferirsi al Chelsea. "Auguro a lui e alla squadra che lo acquisterà il peggio in assoluto dal punto di vista sportivo", ha scritto un tifoso. "Umanamente si è dimostrato il più becero personaggio che abbia vestito la nostra maglia", il commento di un altro. "Avevi già perso la faccia, ora hai anche venduto l’anima al diavolo". "Sbagliare è umano, perseverare è diabolico. A mai più". Insomma, inutile dirlo, i tifosi dell'Inter sono letteralmente inferociti.