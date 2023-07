Gianni Agnelli tradito dalla Juve: inspiegabile schiaffo alla memoria dell'Avvocato

19 luglio 2023 a

a

a

Alto tradimento nei confronti di Gianni Agnelli. E a tradire l'Avvocato è niente meno che la Juventus. Proprio nell'anno in cui i bianconeri celebrano i 100 anni di presidenza Angelli, salta il classico in famiglia, ossia l'amichevole a Villar Perosa in cui, dal 1959 in poi, si affrontano la Juventus A e la Juventus B, appuntamento che l'Avvocato non aveva mai mancato in vita sua.

Si tratta infatti dell'amichevole che di fatto apre la stagione. Tradizione, pura tradizione. Nel 2018, Cristiano Ronaldo esordì alla Juve proprio a Villar Perosa, villa settecentesca legata a doppio filo a Gianni Agnelli. E secondo quanto risulta, l'Avvocato nel suo testamento avrebbe chiesto di giocare l'amichevole in famiglia almeno fino a quando un membro della famiglia fosse rimasto in società.

"Sembrava molto dotato. E così...": Tinto Brass, la proposta indecente a Gianni Agnelli

Ma ora la storia e la tradizione si interrompono. L'annuncio arriva con un post su Facebook del sindaco di Villar Perosa, Marco Ventre: "Con grande rammarico e dispiacere sono stato informato stamattina dalla società F.C.Juventus della decisione unilaterale di non mettere in programma il consueto vernissage a Villar Perosa. Avremmo voluto ricordare e festeggiare i 100 anni di proprietà della famiglia Agnelli con una grande festa di sport e del popolo juventino. Spero che nel libro della nostra storia questa sia l’unica pagina bianca a cui seguiranno pagine di festa, colore e vera tradizione bianconera", ha fatto sapere il primo cittadino.

Ma come mai l'amichevole salta? La Juve sempre in un comunicato ha reso noti gli eventi in programma la prossima estate, dove ci saranno importanti novità. Il 24 luglio, giorno del centenario della prima presidenza Agnelli, quella di Edoardo, "sarà un'occasione da vivere insieme". Ma nessun dettaglio, almeno per ora. Poi, il 9 agosto, all'Allianz Stadium porte aperte gratuitamente per assistere a un allenamento della prima squadra", fanno sapere i bianconeri, che però su Villar Perosa e la "tradizione tradita" non offrono spiegazioni.