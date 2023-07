Hobbyhorsing, la follia vegana: gara equestre su cavalli... di pezza

21 luglio 2023 a

a

a

L'ultima follia vegana si chiama hobbyhorsing. A svelare cosa sta prendendo piede in Finlandia ci pensa il rapper e comico americano Kosha Dillz. È lui ad aver condiviso su Instagram il video di una competizione equestre... che equestre non è. Già, perché i partecipanti non cavalcano cavalli veri, bensì bastoni con in cima la testa di un cavallo di pezza. "È stata usata una mia canzone per nella gara di Hobby Horse finlandese. Grazie Finlandia e congratulazioni ai vincitori!", si legge nel post. Il cantante è noto per le sue trovate divertenti ma in questo caso non si tratta di uno scherzo.

Vietate le grigliate, l'ultima follia green: ambientalismo? No, estremismo

In Finlandia, dove il fenomeno sta prendendo piede, si tengono vere e proprie competizioni. Quest'ultima è andata in scena lo scorso giugno. La gara viene organizzata ogni anno da 10 anni, ma solo negli ultimi mesi sta raggiungendo una elevata popolarità. Nel 2022, si legge sul sito della manifestazione, 1.500 persone hanno preso parte all'evento. La gara è costituita da diverse discipline: dal dressage al salto.

"Comprensibilmente molti di coloro che hanno appena sentito parlare del nostro hobby sono più o meno confusi - si legge sul sito dell'associazione che organizza il più importante torneo del settore, la Finnish Hobbyhorse Association -. L'hobby varia molto, a seconda degli interessi dell'appassionato: cavalcare, competere, allenare, fare cavalli, venderli, collezionarli e scambiarli, organizzare competizioni e gestire la società". Il punto è che i vegani... non cavalcano, poiché sostengono che si tratti di una forma di sfurttamento degli equini. Dunque, cavalcano bastoni e cavalli di pezza. Circostanza che, ammettiamolo, fa sorgere più di un dubbio sul genere umano...