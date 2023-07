Juventus, Franck Kessie? "Una sola possibilità": perché il caso si complica

21 luglio 2023 a

Non è una novità: la Juventus deve vendere, smaltire, abbassare il monte ingaggi. Deve farlo per poi proseguire il mercato in entrata, dove sopra a tutto serve un colpo a centrocampo.

In primis i bianconeri devono tagliare Arthur, Zakaria e probabilmente McKennie. E ancora, Paredes, mentre la conferma di Rabiot resta un obiettivo. Questi i nodi che Cristiano Giuntoli deve sciogliere, senza tener conto del caso-Vlahovic, che potrebbe partire di fronte a un'offerta adeguata.

Certo, poi ci sarebbe Paul Pogba, ancora alle prese con il recupero dagli infortuni: nell'immediato non sarà a disposizione di mister Massimiliano Allegri. Ma non viene dato in partenza: le sirene che suonano dall'Arabia Saudita, ad oggi, non riescono a sedurre il "polpo".

Ed è in questo contesto che sono sorte le voci circa l'interessamento della Juve per Franck Kessie, pista che secondo calciomercato.com resta "comunque fredda". In primis per le volontà dell'ex Milan, che ha un contratto col Barcellona fino a giugno 2026 e che, soprattutto, vorrebbe convincere Xavi a puntare su di lui nel corso dell'imminente stagione. Inoltre, valuterebbe come possibile destinazione la Premier League piuttosto che un ritorno in Serie A.

Ultimo tassello, ma di peso specifico elevatissimo, l'ingaggio: 7 milioni a stagione. Se anche la Juve convincesse Kessie a vestire il bianconero, dovrebbe pareggiare lo stipendio. Non del tutto impossibile, ma come detto in premessa soltanto dopo aver sfoltito, e parecchio, una rosa molto lunga e soprattutto costosa.