Nicolò Barella, l'Inter ha paura: chi piomba sul centrocampista, "offerta indecente?"

20 luglio 2023 a

a

a

Ora l'Inter ha paura. Suona infatti l'allarme per Nicolò Barella: secondo quanto rilanciato da TMW, infatti, sul centrocampista sarebbe piombato il Manchester City, che vorrebbe l'azzurro nel caso in cui partisse Bernardo Silva, per inciso una partenza molto probabile.

I nerazzurri ritengono incedibile Barella e lo avrebbero fatto sapere ai britannici, ma la potenza di fuoco del City, in termini economici, ovviamente spaventerebbe chiunque. Già, di fronte a un'offerta irrinunciabile, l'Inter cosa farebbe? Di sicuro Barella vede il suo futuro proprio all'Inter, lo ha ribadito più volte, ma anche in questo caso è cosa nota che il calciomercato sia il regno del possibile e dell'impossibile (si pensi all'addio di Sandro Tonali al Milan, una cessione che nessuno immaginava sino a che, a tempo record, si è trasformata in realtà).

Morata in attesa? Lo "schiaffo" a Inter e Juve: quale squadra preferisce

Tutto, però, ruota attorno a Bernardo Silva: il Psg ha alzato l'offerta a 30 milioni, ma i Citizens ne vorrebbero almeno 100. Insomma una distanza enorme, ma è il gioco delle parti. Ed è noto quanto possa mettere sul piatto il Psg: se l'affare andasse in porto, ecco che l'Inter dovrebbe preoccuparsi davvero. Barella è considerato da Simone Inzaghi come uno dei leader della squadra, un elemento irrinunciabile. Secondo le ipotesi che circolano, i nerazzurri prenderebbero in considerazione la cessione solo per cifre pazzesche, come i 120 milioni spesi dall'Arsenal per Declan Rice, uno degli affari più costosi nella storia della Premier League. Insomma, staremo a vedere. Di sicuro a Pep Guardiola, Barella piace. Moltissimo. Il tecnico sarebbe rimasto impressionato da quanto mostrato dall'interista nella finale di Champions Legua. E alle sirene di Guardiola, oggettivamente, non è così semplice resistere.