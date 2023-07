Lukaku, che scandalo! Che video ha inviato all'Inter nei giorni del tradimento

22 luglio 2023 a

a

a

Dopo il grottesco tradimento all'Inter, Romelu Lukaku è in grossi guai. Con la Juve la situazione non si sblocca, il Chelsea non lo vuole e alla finestra restano solo gli arabi. Insomma, un duro contrappasso per l'attaccante belga che, con i nerazzurri, si è comportato in modo inqualificabile.

E secondo la Gazzetta dello Sport, ora, Big Rom avrebbe provato a farsi perdonare dai suoi compagni di squadra e dalla società, in quello che probabilmente è un tentativo disperato con l'Inter. Disperato, appunto. La Gazzetta fa sapere che la porta non è chiusa, ma serrata: i compagni gli hanno suggerito di non farsi nemmeno sentire, lasci perdere, in spogliatoio non lo vogliono. Il ritorno non sarebbe accettato non solo dalla società, ma anche dei giocatori.

Già, perché alcuni membri della rosa nerazzurra hanno provato a mettersi in contatto con Lukaku nei giorni in cui si negava alla società, in cui sembrava sparito, mentre in verità trattava sottobanco proprio con la Juventus. Bene, Lukaku si è negato anche ai compagni di squadra.

"Ha sbagliato tutto, cosa si merita": Inter, chi fa a pezzi Romelu Lukaku

Ma non solo. Perché sempre la "Gazza" rivela un particolare francamente sconcertante. Nel corso dei quelle giornate assurde, Lukaku non rispondeva al telefono, eppure ai dirigenti nerazzurri, su WhatsApp, quotidianamente inviava un report dei suoi allenamenti in vacanza, al mare, corredati da foto e video. Scriveva di sudare per l'Inter, di voler essere prontissimo. Ma erano soltanto balle: si stava allenando per la Juventus. Possibile fidardi si un come Big Rom? Possibile riaccoglierlo in squadra? Le risposte sono: no e no.