Wanda Nara malata, la scelta radicale di Mauro Icardi: una dolorosa conferma?

22 luglio 2023 a

a

a

Un momento difficilissimo per Wanda Nara, colpita da una brutta malattia. Prima le voci su una possibile leucemia, dunque la richiesta dell'agente argentina di rispettare la sua privacy, anche per tutelare i figli, in attesa di accertamenti. Wanda Nara è stata ricoverata in Argentina in seguito a un forte dolore addominale: le analisi del sangue hanno messo in evidenza un forte eccesso di globuli bianchi e media ingrossati. I media argentini hanno subito parlato di leucemia, senza rispetto alcuno della privacy della famiglia.

Ovvio l'allarme, in Italia come in Argentina, dove Wanda Nara è un'assoluta super-star. Al fianco dell'agente e volto televisivo c'è Mauro Icardi, l'ex Inter. I due sono stati a un passo dalla separazione qualche tempo fa, ma la coppia ha resistito. Ora, Icardi, è tornato a mostrasi sui social insieme alla moglie, con maggior discrezione rispetto al passato.

Wanda Nara e la leucemia, "tranne stavolta". Le sue prime parole: drammatica conferma?

Ma non è tutto. Icardi, proprio per stare al fianco della sua donna in un momento evidentemente molto difficile, avrebbe deciso di tornare a giocare in Argentina. Oggi, l'argentino è in forza al Galatasaray, la squadra turca dove ha segnato gol a raffica dopo la parentesi negativa con il Psg. Icardi ha anche trascinato il Galatasaray alla vittoria del campionato turco.

Secondo quanto scritto da alcuni media sudamericani, Icardi sarebbe pronto a mettere da parte la sua carriera e la sua rinascita in Turchia per tornare in Argentina, appunto, lontano dai fasti (e dagli ingaggi) del calcio europeo e della Champions League. Giocando "a casa", infatti, potrebbe conciliare famiglia e lavoro. E soprattutto potrebbe stare al fianco di Wanda e dei loro figli. Per ora si tratta soltanto di rumors, secondo i quali sarebbe stato il Newell's Old Boys a sondare il terreno per Icardi.