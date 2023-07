Roma, il calciatore superdotato: "Un p***e dalle misure folli"

23 luglio 2023 a

E' uno dei nomi caldissimi del calciomercato italiano. E non solo per "meriti" sportivi. La Roma insegue Renato Sanches, portoghese, ex enfant prodige del pallone internazionale. Rivelatosi giovanissimo agli Europei 2016 vinti a sorpresa dal suo Portogallo, è approdato al Bayern di Monaco senza troppa fortuna. Esperienza più ombre che luci in Inghilterra, allo Swansea, quindi l'approdo in Francia e la consacrazione al Lille. Una maturazione che aveva attirato le attenzioni del Milan, con Paolo Maldini conquistato dalla personalità del centrocampista. Sanches però, fisico tosto e treccioline alla Predator, aveva preferito restare con il mister che lo aveva valorizzato, Galtier, e andare al Psg.

Come molti, però, nella ricchissima Babele sotto la Tour Eiffel si è un po' perso e ora è di nuovo sul mercato. A 25 anni, con una inquietante propensione agli infortuni e un rendimento non proprio continuo, rappresenta però ancora una bella scommessa. Mourinho, per rinforzare la mediana, è pronto a puntarci ma il problema, come spesso accade, è la formula da trovare con il Paris Saint Germain: Un anno fa, era stato acquistato per 20 milioni (cartellino, dunque, abbordabile magari con un prestito con diritto o obbligo di riscatto), mentre il suo stipendio è di 6 milioni (fuori portata per le casse dei Friedkin). Alternative a Sanches, altre due vecchie conoscenze romaniste "incastrate" a Parigi: l'olandese Georginio Wijnaldum, reduce dal prestito nella Capitale e frenato da un bruttissimo infortunio la scorsa estate, e l'argentino Leandro Paredes, che proprio in giallorosso era sbocciato nel 2016 e che fino a poche settimane fa era stato in prestito alla Juventus, rivelandosi però un peso morto.