Franck Kessie, il gesto che umilia i tifosi del Milan: "Ormai è fatta"

La Juve fa sul serio per Franck Kessie e Cristiano Giuntoli, volato in questi giorni negli Usa con la squadra, sta facendo di tutto per rientrare in Italia nel weekend con il sì del centrocampista del Barcellona, come riporta La Gazzetta dello Sport. Sfumato il primo tentativo, il manager toscano ne ha subito riprogrammato un altro. Da Santa Clara a Los Angeles, ma con la stessa missione in testa: parlare all’ex milanista e convincerlo a trasferirsi a Torino.

Se la possibilità di parlarne prima dell’amichevole contro il Barça è saltata, per colpa della cancellazione dovuta al virus intestinale che in questi giorni ha messo k.o metà dei giocatori del club azulgrana, giovedì notte (4.30 orario italiano), alla vigilia del big match tra Juve e Milan a Los Angeles, i blaugrana saranno in campo contro l’Arsenal. Giorno e stadio differenti, ma stessa città. E al SoFI Stadium è atteso anche l’uomo mercato juventino.

Gazzetta: Kessie, si può chiudere con 10-15 milioni più bonus

Giuntoli, il d.s. Giovanni Manna e Massimiliano Allegri considerano l’ex rossonero il tassello ideale per aggiungere corsa, intensità e forza in mezzo al campo. Kessie conosce il campionato italiano, ha già vinto lo scudetto con il Milan e, grazie alla sua duttilità, si adatterebbe a situazioni e sistemi di gioco differenti. Di scontato non c’è ancora nulla, ma l’ottimismo è segnalato in crescita. Bianconeri e catalani ragionano su un prestito con diritto di riscatto che si trasforma in “obbligo” al raggiungimento di determinate condizioni, tuttora oggetto di trattativa. Complessivamente un’operazione da 10-15 milioni più bonus. Se per la Juventus si tratterebbe di un affare in saldo per il presente e per il futuro, per il Barcellona sarebbe tutta plusvalenza e uno stipendio (da 6 milioni) in meno da pagare.