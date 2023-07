Milan come l'Inter? Alto tradimento: il big che è pronto per la Juventus

16 luglio 2023 a

a

a



Un altro grande tradimento si sta per consumare. Dopo quello di Lukaku che potrebbe salutare Inter (e Chelsea) per indossare la maglia della Juventus, dalle parti del di Bracellona arrivano spifferi che potrebbero fare imbufalire i tifosi del Milan. A quanto pare la Juventus potrebbe mettere le mani su Frank Kessie. Il giocatore da qualche ora viene accostato ai colori bianconeri e di fatto potrebbe regalare un grande dispiacere ai tifosi del Milan che lo chiamavano addirittura "presidente".

Giuntoli a quanto pare è molto attivo sul mercato e potrebbe piazzare un altro grandissimo colpo. Certo, prima di acquistare, la Juve deve vendere. E il nome in cima alla lista è quello di Vlahovic.

Due le destinazioni: Psg oppure Chelsea con uno scambio con Lukaku. Ma a quanto pare il serbo sarebbe in pole position per un posto in attacco a Parigi. E così, una volta incassati i milioni per Vlahovic, la Juve potrebbe piazzare il doppio colpo: Lukaku e Kessie. Un doppio schiaffo alle milanesi che rischia di ribaltare il calciomercato. Insomma, finalmente, questa estate pallonara entra nel vivo. Si attendono ora i nuovi colpi di Milan e Inter: le due milanesi sono in sfida nel prossimo campionato per la conquista della seconda stella.