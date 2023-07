Lukaku, la voce bomba: "Salta tutto con la Juve", chi si fa avanti subito

17 luglio 2023 a

I cori dei tifosi della Juventus a Torino potrebbero cambiare i piani del mercato. Nel corso della giornata diversi tifosi bianconeri hanno urlato lo slogan: "Noi Lukaku non lo vogliamo". I tifosi non gli perdonano certi gesti contro la tifoseria juventina ma anche il suo passato in nerazzurro. E così, colpo di scena delle ultime ore, l'affare Lukaku alla Juve potrebbe letteralmente saltare. Gli arabi stanno alla finestra e sono pronti a fare una mega offerta al Chelsea e al giocatore per portarlo nel nuovo paradiso del calcio.

Ma a quanto pare Lukaku vorrebbe restare nel calcio che conta e giocare ad alti livelli. Di certo però gli insulti ricevuti dai tifosi della Juventus potrebbero cambiare i piani dell'attaccante e del suo agente. Un mercato quello di questa stagione che si è acceso negli ultimi giorni.

E i colpi di scena a quanto pare potrebbero non finire qui. Infatti voci da Barcellona parlano di un interessamento forte della Juventus per Kessie, uno dei giocatori che hanno fatto la storia del Milan campione d'Italia di Pioli. Un colpo che potrebbe avere conseguenze anche sulla tifoseria rossonera che di certo è già sul piede di guerra contro il "presidente" Frank Kessie.