Inter, un campione del mondo tra i pali: un nome esplosivo

Serve un sostituto di André Onana. L’Inter lo sa e vuole sbrigarsi, dopo essere partita per la tournée in Cina senza un portiere titolare e con anche la partenza di Samir Handanovic. Se Sommer e Trubin continuano a essere in cima alla lista dei preferiti dei nerazzurri, girano voci su altre opzioni percorribili per la porta di Inzaghi.

”Un’indiscrezione dall’Argentina — si legge sul Corriere della Sera di oggi, martedì 25 luglio — ha fatto sognare i tifosi dell’Inter per qualche ora. Emiliano Dibu Martinez, portiere dell’Aston Villa e dell’Argentina campione del mondo, è stato accostato al club nerazzurro che, dopo gli addii di Onana e Handanovic, è ancora a caccia di un portiere. In realtà Martinez è stato proposto da intermediari a Marotta e Ausilio, che reputano Sommer l’obiettivo numero uno. La speranza è di chiudere a breve l’operazione così da consentirgli di passare dal ritiro giapponese del Bayern a quello dell’Inter”.

TyC Sports: Inter, prima offerta (respinta) dall’Aston Villa

L’indiscrezione lanciata dall’Argentina, ripresa dal Corriere, è quella TyC Sports. Il club nerazzurro ha già fatto una prima offerta (rifiutata) dall'Aston Villa. La dirigenza interista, inoltre, ha già avuto dei contatti anche con i rappresentanti del Dibu, fresco campione del mondo con l'Argentina insieme a Lautaro Martinez. L'Inter avrebbe presentato pochi giorni fa una proposta da circa 15 milioni di euro alla società inglese, ma si prevede che la cifra possa essere alzata per provare ad ingaggiare il classe '92. "Finora non ci sono ulteriori dettagli sul contratto che Dibu Martínez potrebbe firmare con l'Inter e sebbene ci siano già stati dei colloqui, sperano di trovare prima un accordo con l'Aston Villa per poter andare avanti — si legge — In Italia sono ottimisti che l'affare possa realizzarsi".