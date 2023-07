Milan, il colpo decisivo: "Chi si ritrova Pioli al rientro dagli Usa"

25 luglio 2023 a

E sono sette per il Milan, che dopo Loftus-Cheek, Reijnders, Sportiello, Romero, Pulisic e Okafor, ora ha chiuso anche per Samuel Chukwueze, esterno del Villarreal. Il nigeriano arriva a San Siro per 20 milioni più bonus (circa 8). Affare chiuso, il Villarreal ha dato l'ok per far partire il giocatore verso Milano. Samu è atteso in giornata, gli ultimi dettagli sono in via di definizione, poi effettuerà le visite mediche e resterà a Milanello. Non raggiungerà la squadra negli Stati Uniti per via di alcuni problemi burocratici legati al visto.

Chi è Samuel Chukwueze

Ala dribblomane dalla bella corsa, 24 anni, Chukwueze lascia la Spagna dopo 37 gol in 199 partite. Nel 2021 ha vinto l'Europa League. L'anno scorso ha segnato 13 gol in tutte le competizioni, che si è confermata come la miglior stagione della sua carriera. Ora è pronto per la Serie A. Come numero di maglia, il nigeriano potrebbe prendere la maglia numero 22, vestita per l’ultima volta dal giovane Marko Lazetic, prima del suo passaggio in inverno agli austriaci dell’Altach.

Divock Origi e Ante Rebic, intanto, non rientrano nel progetto tecnico di Stefano Pioli. L'allenatore del Milan lo ha lasciato a casa nel momento della partenza del Diavolo per la tournée negli Stati Uniti d'America e il club di Via Aldo Rossi sta cercando una nuova sistemazione per lui, arrivato a parametro zero dal Liverpool nell'estate 2022. Secondo La Gazzetta dello Sport, la squadra che ad oggi si è mostrata più interessata è il West Ham, che cerca una punta in caso di addio di Scamacca. Dalla sua cessione, il Milan incasserebbe tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Rebic ha rifiutato finora tutte le offerte che sono arrivate, compresa una da 10 milioni di euro dall'Arabia Saudita, riporta il Corriere della Sera. Resta vivo intanto l'interesse dei turchi del Besiktas per l'attaccante croato.