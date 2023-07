Premier League, "ragazzine stuprate e pedofilia": chi è indagato

25 luglio 2023 a

Un nuovo scandalo sessuale sta per scatenarsi sulla Premier League, il campionato di calcio inglese nonché il torneo più ricco del mondo del pallone. A riferirlo The Atletic, secondo cui un personaggio di spicco è accusato di stupro su due ragazzine quindicenni. Il sospettato era già stato interrogato recentemente dalla polizia per un'accusa di stupro, a cui però ora si aggiungerebbe un'altra indagine per violenza e un "possibile reato sessuale infantile" commesso negli anni ’90. Si tratterebbe, dunque, con ogni probabilità, di un allenatore e non di un giocatore.

"La seconda presunta vittima, nota come Woman B, ha contattato le forze di polizia competenti verso la fine del 2021 e la sua denuncia è stata accolta dall’unità specializzata sui reati sessuali contro i minori di 16 anni. Ha affermato che lo stupro è avvenuto a casa dell’uomo", scrive il giornale britannico. "La polizia ha informato la donna che aveva aspettato troppo a lungo per segnalare la questione, perché la legislazione afferma che se il presunto reato ha avuto luogo tra il 1956 e il 2004, e la presunta vittima era una ragazza di età compresa tra 13 e 15, doveva presentare una denuncia entro un anno". Per questo l’uomo non è stato arrestato e il caso archiviato.

"Alle vittime di presunti reati sessuali è concesso l’anonimato a vita secondo la legge del Regno Unito. L’identità dell’uomo è nota all’Athletic, ma non può essere segnalata a causa delle regole sulla privacy nel Regno Unito per garantire l’anonimato ai sospetti nelle prime fasi di un’indagine di polizia. Tali norme rimangono in vigore a meno che la persona interessata non sia accusata di un reato, a quel punto può essere nominata. In caso contrario, qualsiasi media che pubblichi dettagli che portano all’identificazione di quella persona può essere aperto a un’azione sulla privacy".

La Polizia metropolitana di Londra conferma, senza fornire ovviamente ulteriori dettagli: "Giovedì 23 settembre 2021, il Met ha ricevuto un rapporto di reato riguardante una storica accusa di stupro. Lunedì 12 giugno, un uomo è stato interrogato con cautela". The Athletic sottolinea come l’uomo sia attualmente a piede libero e stia continuando a lavorare nel mondo del calcio.