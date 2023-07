Milan, Cardinale incontra Pioli a Los Angeles: "Vi ricordo che...", raggelante

Roberto Tortora 26 luglio 2023 a

A chi non piace vincere? A nessuno e non fa eccezione Gerry Cardinale, il numero americano di Red Bird e del Milan, in questi giorni in tournée proprio negli Stati Uniti per una serie di amichevoli. E a Los Angeles, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, Cardinale ha avuto il piacere di dare il suo benvenuto a tutto il team del Milan, compresi Franco Baresi e Daniele Massaro, con un ricevimento strettamente privato da lui organizzato al San Vicente Bungalows, uno dei club più esclusivi di Los Angeles, situato a West Hollywood, di cui è membro. Il patron rossonero ha scambiato quattro chiacchiere con i giocatori e, soprattutto, con l’allenatore Stefano Pioli, al quale ha esplicitamente ammesso che ciò che più gli piace al mondo è vincere e che per questo conta molto su di lui e sulla squadra. E, se i tifosi rossoneri sono rimasti scioccati dall’improvviso allontanamento di Maldini e Massara e nutrissero dubbi sulle ambizioni della nuova proprietà, fin qui il mercato li ha potuti rassicurare, con ben otto nuovi arrivi. Giovani e di prospettiva.

Il nuovo tris operativo rossonero composto dall’ad Furlani, dal ds D’Ottavio e dallo scouter Moncada ha portato a Milanello Jimenez, Loftus-Cheek, Reijnders, Pulisic, Romero, Okafor e Chuckwueze e nel mirino ha il centrocampista del Valencia Musah e un bomber da affiancare a Giroud e che, a questo punto, non può più essere Taremi, perché extra-comunitario. Il lavoro, però, resta intenso e i propositi di Gerry Cardinale potranno essere mantenuti, se la squadra a disposizione di Pioli saprà imparare dagli errori dell’ultima stagione e riproporsi al nuovo campionato con più qualità e più determinazione. Pioli sa che, alla prima crisi, il primo a finire sotto il bersaglio delle critiche sarà lui. Occorre vincere, l’unica strada possibile.