Juve, "più di un dubbio". Clamorosa frenata: che guaio per Allegri e Giuntoli

26 luglio 2023 a

a

a

La Juve vuole Franck Kessie e sta facendo di tutto per riportarlo in Italia, dopo le esperienze con Atalanta e Milan, ma sulla sua strada sta incontrato più ostacoli del previsto. Quello meno convinto di trasferirsi alla Juventus sembra essere proprio il giocatore, che avrebbe più di un dubbio. L'ivoriano, infatti, vorrebbe ancora giocarsi le sue carte al Barcellona e convincere Xavi a fidarsi di lui. Oltretutto, dopo aver rifiutato una super offerta dall'Arabia Saudita, l'ex Milan vuole continuare a giocare la Champions League, cosa che i bianconeri non possono garantirgli, almeno per la prossima stagione.

"La mia scelta". Juve, esplode il caso-Bonucci: un grosso guaio bianconero

Kessie-Juve, il Barca vogliono inserire l’obbligo di riscatto a 20 milioni

Giuntoli sta provando a fargli cambiare idea, puntando a un incontro di persona in occasione della tournée in Usa, anche se non sarà facile. Senza dimenticare che il suo attuale stipendio da 6 milioni di euro a stagione è già al limite per i nuovi parametri della Signora e che Kessie è finito nel mirino di qualche club di Premier League. Detto questo, anche l'accordo tra Juve e Barça non è ancora stato definito.

"Juventus-Vlahovic, informazioni riservate": Nicola Porro terremota il calciomercato

I blaugrana hanno aperto al prestito, ma vorrebbero inserire l'obbligo di riscatto per una cifra attorno ai 20 milioni di euro in modo da dare respiro alle malandate casse societarie. A Torino, invece, puntano al diritto, senza impegnarsi fin da ora per il futuro. Anche perché sul piano delle cessioni necessarie per sistemare i conti, siamo ancora lontani dagli obiettivi.