Gigio Donnarumma, addio Psg? "Torna in Italia": voci fuori controllo

Riecco il tormentone degli ultimi anni: Gigio Donnarumma nei pensieri della Juve. Voci di mercato iniziati con insistenza già quando il portiere era al Milan e la Juve si guardava intorno per il sostituto di Gigi Buffon. Poi nel 2021, quando Gigio ha lasciato il Milan, le voci si erano rincorse ancora, ma il portiere era finito al Psg. L’ultimo spunto è invece di questi giorni: i bianconeri stanno valutando se cedere Wojciech Szczesny al Bayern Monaco (che, una volta acquistato un portiere, libererebbe Sommer per l’Inter) e la Vecchia Signora pensa al portiere della Nazionale, secondo quanto riportato da Sportmediaset.

Szczesny-Bayern, tempi piuttosto lunghi

Che il Bayern Monaco cerchi un portiere non è un mistero, vista l'incertezza della condizione fisica di Neuer e Sommer destinato all'Inter, ma Szczesny non è in pole position per i bavaresi, che puntano tutto su David Raya del Brentford. La trattativa sembra ben indirizzata ma non è vicina a una conclusione, soprattutto perché il Bayern adesso è concentrato sulla punta e tratta Harry Kane con il Tottenham. Quindi per Szczesny-Bayern ci sono due ostacoli: i tempi, che si preannunciano lunghetti, e soprattutto la concorrenza di Raya.

Juve, Donnarumma difficile: nessuna divergenza con Luis Enrique

Se anche si sbloccasse questa situazione, bussare alla porta del Psg per Donnarumma non sarebbe facile. Solo un paio di settimane fa Enzo Raiola, cugino dello scomparso Mino, aveva detto come le presunte incompatibilità tattiche tra il portiere e Luis Enrique non esistono, dunque è difficile pensare a una separazione.