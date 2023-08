Gigio Donnarumma alla Juve, si fa sul serio: "Affare fatto?", perché cambia tutto

Roberto Tortora 03 agosto 2023 a

L’estate del calciomercato 2023 passerà alla storia per essere la prima in cui a dominare i giornali non è il classico “domino delle punte”, bensì il “valzer dei portieri”. In un ipotetico quadrato europeo composto da Parigi-Torino-Milano-Monaco di Baviera ci sono estremi difensori che potrebbero cambiar casacca a breve e innescare un movimento almeno in una delle squadre di ognuna tra queste città. A cominciare dall’Inter che, dopo aver perso Onana, Handanovic e Cordaz, oggi è alla disperata ricerca di un nuovo portiere.

La figura individuata da tempo è quella di Yann Sommer, che al Bayern ha fatto le veci del lungodegente Manuel Neuer, ma ora sogna soltanto il nerazzurro. Marotto ha un accordo con il giocatore e non vorrebbe passare attraverso la clausola rescissoria da 6 milioni di euro, avendo un’intesa di massima per 4,5 con il Bayern Monaco. Ai tedeschi serve però un sostituto e tra i nomi sul taccuino c’è quello di Wojciech Szczęsny, poco spettacolare, ma più che affidabile portiere della Juventus. Il polacco è affascinato dal club, ma dubbioso sul suo ruolo, che potrebbe diventare stabilmente quello di vice nel momento in cui Neuer recupererà a pieno.

I bianconeri un po' sono tranquilli, ma un po' ci sperano anche che Szczesny possa partire, perché significherebbe potersi muovere su quello che è un sogno da almeno un paio di stagioni, cioè Gigio Donnarumma. L’italiano non sembra essere così gradito dal nuovo allenatore del PSG, Luis Enrique, anche se per ora è lui il numero uno indiscusso. Se Al-Khelaifi dovesse, però, trovare al nuovo allenatore un nuovo estremo difensore, allora Gigio potrebbe fare le valigie. È chiaro, comunque, che in questo momento la Juventus sia più concentrata sull’affare dell’estate, cioè il possibile scambio tra Vlahovic e Lukaku, con il serbo al Chelsea ed il belga alla corte di Allegri, che tanto lo desidera. E se per gli attaccanti c’è tempo fino al 31 agosto, per i portieri il tempo è più tiranno, perché la Serie A comincia il 19 agosto e presentarsi senza un estremo difensore titolare sarebbe molto rischioso e rischierebbe di compromettere una partenza del campionato che poi diventerebbe inevitabilmente un’affannosa rincorsa.